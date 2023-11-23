مدير الإسعاف يكشف لـ "إرم نيوز" الواقع المرير للعمل في ظل حرب غزة

أكد مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية الفلسطينية، أحمد القطراوي، أن "ضباط الإسعاف والطواقم المرافقة لهم يتعرضون لمخاطر جسيمة ويواجهون تحديات كبيرة للغاية بالحرب الإسرائيلية الجارية ضد قطاع غزة".

وقال القطراوي، لـ"إرم نيوز"، إن "عدداً من العقبات تعيق عمل طواقم الإسعافات وتحول دون تمكنهم من إنقاذ الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين"، مشيراً إلى أن 22 من ضباط الإسعاف استشهدوا خلال الحرب وأصيب أكثر من 50 آخرين.