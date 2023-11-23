مدير الإسعاف يكشف لـ "إرم نيوز" الواقع المرير للعمل في ظل حرب غزة
أكد مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية الفلسطينية، أحمد القطراوي، أن "ضباط الإسعاف والطواقم المرافقة لهم يتعرضون لمخاطر جسيمة ويواجهون تحديات كبيرة للغاية بالحرب الإسرائيلية الجارية ضد قطاع غزة".
وقال القطراوي، لـ"إرم نيوز"، إن "عدداً من العقبات تعيق عمل طواقم الإسعافات وتحول دون تمكنهم من إنقاذ الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين"، مشيراً إلى أن 22 من ضباط الإسعاف استشهدوا خلال الحرب وأصيب أكثر من 50 آخرين.
وأوضح القطراوي، أن "55 سيارة إسعاف بمختلف مدن القطاع خرجت عن الخدمة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي المباشر"، لافتاً إلى أن القصف الإسرائيلي للطواقم الطبية من أكثر المخاطر التي تعيق عمل سيارات الإسعاف.
وأضاف: "تعرضت العديد من طواقمنا للاستهداف المباشر سواء بإطلاق النار أو القصف بالطيران الإسرائيلي، كما أننا نواجه صعوبات في الحصول على الوقود اللازم لحركة سيارات الإسعاف بمختلف المناطق".
وتابع: "نحصل على الوقود كل خمسة أيام لسيارات الإسعاف، الأمر الذي أجبرنا على التقنين في استخدامها وتوزيع الأدوار على جميع مقدمي الخدمة وبأقل عدد ممكن من الحركات مهما كانت طبيعة القصف أو حجم الإصابات".
واستطرد: "بسبب نفاد الوقود من القطاع، وصعوبة الحصول عليه كنا نضطر لإيقاف نصف سيارات الإسعاف عن العمل، وناشدنا كل الجهات الدولية لتزويد سيارات الإسعاف بالوقود لكن دون جدوى"، وفق تعبيره.
وحسب القطراوي، فإن "الظروف الحالية بقطاع غزة استثنائية وتجبر طواقم الإسعافات على التعامل معها وفق ما هو متاح"، قائلاً: "الظروف التي نعمل بها لم تمر علينا من قبل وهناك صعوبات كبيرة جداً تهدد بتوقفنا عن العمل بأي لحظة".
وأشار المسؤول الطبي، إلى أنه "ومن بين التحديات التي تواجه عمل ضباط الإسعاف هو انقطاع الاتصالات المتكرر بالقطاع"، مبيناً أن ذلك تسبب بصعوبة الوصول للجرحى والتأخر عنهم لوقت طويل مما زاد عدد الضحايا.
واستكمل حديثه قائلاً: "بسبب انقطاع الاتصالات كنا نصل إلى الأماكن المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي بعد نصف ساعة وأكثر، وكنا نعرف أماكن القصف من خلال المواطنين الذين يتحركون للوصول إلينا بجهود ذاتية".
وبيّن القطراوي، أن "ضباط الإسعاف كانوا يضطرون لحمل أكبر عدد ممكن من الجرحى لإنقاذ حياتهم بسبب نقص أعداد سيارات الإسعاف"، قائلاً: "كنا نضطر لحمل 10 مصابين بسيارة إسعاف واحدة على الرغم من أنها مخصصة لمصاب واحد فقط".
وأكمل قائلاً: "للأسف توقفنا أيضاً بسبب نفاد الوقود والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة عن تقديم الخدمات الاعتيادية للسكان، ولا نخرج إلا للحالات الطارئة جداً، وكمية الإصابات هي التي أجبرتنا على مثل هذا القرار".
ووفق القطراوي، فإن "طواقم الإسعاف تعرضت للمضايقات الإسرائيلية أيضاً على الحواجز المنتشرة في مدينة غزة، حيث تم اعتقال عدد منهم والتحقيق معهم"، لافتاً إلى أن اثنين من ضباط الإسعاف لا يزالون رهن الاعتقال لدى الجيش الإسرائيلي.