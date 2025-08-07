غزة تشهد أعلى معدل شهري لـ"سوء التغذية الحاد"

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وأضاف في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف، أوردتها وكالة "رويترز"، أنه "في يوليو، تم تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في يوليو/ تموز الماضي من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ "مستويات خطيرة"، مشيرة إلى أن "الحظر المتعمد" للمساعدات أودى بحياة كثر، وكان من الممكن تفاديه، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضافت المنظمة في بيان "يشهد قطاع غزة حالة من سوء التغذية الخطير الذي اتسم بارتفاع حاد في عدد الوفيات في تموز/ يوليو"، مشيرة إلى أنه "أُعلن عن وفاة معظم هؤلاء الأشخاص لدى وصولهم إلى المرافق الصحية، أو توفوا بعيد ذلك، وبدت على أجسادهم علامات واضحة على الهزال الشديد".

أخبار ذات علاقة خلفت عشرات القتلى.. مجزرة جديدة قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

وأكدت أنه "لا يزال من الممكن تجنب الأزمة بشكل كامل"، لافتة إلى أنه "أدى المنع والتأخير المتعمد لوصول المساعدات الغذائية والصحية والإنسانية واسعة النطاق إلى خسائر فادحة في الأرواح".