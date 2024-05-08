مصر تنفي توليها مسؤوليات أمنية في غزة

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع داخل قطاع غزة.

جاءت تأكيدات المصدر المصري، التي نقلتها قناة "العربية"، بعدما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً بشأن مسؤوليات أمنية ستتولاها مصر داخل القطاع الفلسطيني.