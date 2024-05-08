مصر تنفي توليها مسؤوليات أمنية في غزة
أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع داخل قطاع غزة.
جاءت تأكيدات المصدر المصري، التي نقلتها قناة "العربية"، بعدما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً بشأن مسؤوليات أمنية ستتولاها مصر داخل القطاع الفلسطيني.
وتُجري إسرائيل وحركة حماس، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة تستضيفها القاهرة بوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، فيما تواصل تل أبيب حربها على غزة منذُ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومساء اليوم الثلاثاء، وصل وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، وعضوية زاهر جبارين وغازي حمد ومحمد نصر، إلى العاصمة المصرية القاهرة قادماً من العاصمة القطرية الدوحة؛ للمشاركة في مفاوضات اتفاق الهدنة.