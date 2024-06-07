"سيناريو مخيف".. أمريكا تحذر إسرائيل من غزو بري لجنوب لبنان

تلقت إسرائيل تحذيرًا أمريكيًا من سيناريو مخيف لـ"إغراق" لبنان بـ"الإرهابيين المنتمين للميليشيات الموالية لإيران"، إذا أقدمت على غزو بري، ولو محدود، لجنوب لبنان.

وقال موقع "واللا"، ليلة الخميس، إن البيت الأبيض أبلغ الحكومة الإسرائيلية أنه لا يعتقد أن الحرب المحدودة، أو "الحرب الإقليمية المصغرة" يمكنها أن تكون خيارًا واقعيًا، كما لا يمكن منع تحولها إلى حرب واسعة النطاق.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية قدمت استشارات لإسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، توصي بالتراجع عن فكرة شن حرب برية محدودة في لبنان، مشيرة إلى "الإرهابيين المنتمين للميليشيات الموالية لإيران" قد ينتقلون من سوريا والعراق واليمن إلى الأراضي اللبنانية.

الحرب المحدودة

ونقل الموقع العبري عن مصادر أمريكية وإسرائيلية على صلة بالملف، لم يكشف هويتها، قولها إن واشنطن حذرت تل أبيب من أن فكرة الحرب المحدودة ستجر إيران للانخراط فيها.

وجاءت تلك الاستشارات في ظل التصعيد المستمر، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2023، واتجاه قيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية إلى تبني رؤية توسيع العمليات العسكرية ضد ميليشيا حزب الله.

وقالت المصادر ذاتها إن هناك مخاوف لدى الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن يصل الوضع في لبنان إلى نقطة تحول، بعد أن حاول الأمريكيون والفرنسيون إيجاد حل دبلوماسي لتخفيف حدة التوتر، دون إحراز تقدم.