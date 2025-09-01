إعلام عبري: إطلاق طائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل

أفادت تقارير إعلامية عبرية، الاثنين، بإطلاق طائرات مسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنه جار مراقبتها لإسقاطها حال اقترابها.

وقال موقع صحيفة "معاريف" إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن من المتوقع وصولها إلى إسرائيل حوالي الساعة التاسعة مساءً في التوقيت المحلي.

وأكد موقع "واي نت" أن الجيش الإسرائيلي يُراقب طائرة مُسيّرة من اليمن انطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وستتخذ إجراءات لاعتراضها في حال اقترابها.

وأمس الأحد، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بدأ بتنفيذ "إجراءات استثنائية" لتأمين كبار المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في أعقاب تصاعد التهديدات ضدهم.

وبحسب الهيئة، فإن التهديدات التي تستهدف قيادات إسرائيلية رفيعة شهدت تصعيدًا ملحوظًا، ولا سيما بعد اغتيال عدد من قادة ميليشيا الحوثي البارزين في اليمن بغارات إسرائيلية.