ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "بشكل عاجل"
دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان "في أقرب وقت"، نظرًا إلى خطر التصعيد في العنف بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله". وذلك بعد يوم من دعوة مماثلة أطلقتها كندا لرعاياها في لبنان.
وقالت الخارجية الألمانية في تحديثات على توجيهاتها بشأن السفر إنه "يمكن للتوترات البالغة الحالية عند المنطقة الحدودية مع إسرائيل أن تشهد مزيدًا من التصعيد في أي لحظة"، وأضافت أن هناك "خطرًا متزايدًا لوقوع هجمات إرهابية" في لبنان قد تستهدف الغربيين أو الفنادق الكبيرة.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنابينا بيربوك حذّرت من أن أي "سوء تقدير" يمكن أن يشعل حربًا شاملة بين إسرائيل وحزب الله، داعية إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في ظل ارتفاع منسوب التوتر.
وقالت بيربوك في تصريحات عبر منصة "إكس": "مع كل صاروخ يعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يزداد خطر أن يؤدي سوء تقدير إلى اندلاع حرب".