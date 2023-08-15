المكاري: تلفزيون لبنان لن يغلق طالما بقيت وزيراً

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال بلبنان زياد المكاري، إن محطة تلفزيون لبنان لن تغلق شاشتها طالما بقي وزيراً في الحكومة اللبنانية.

وأشار في مقابلة مع قناة "إم تي في" اللبنانية إلى أن كافة موظفي تلفزيون لبنان تقاضوا جزءاً من مستحقاتهم المالية.

وكانت أزمة قد تسببت في توقف تلفزيون لبنان عن البث لعدة أيام، الأسبوع الماضي، وسط أقاويل عن إغلاقه تماماً، وهو ما نفاه الوزير المكاري.

وقال المكاري عبر منصة "إكس" (تويتر) في وقت سابق: "عهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها".