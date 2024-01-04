بعد إرغامهم على النزوح.. إسرائيل استهدفت النازحين 48 مرة خلال حرب غزة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي كرّر عمليات استهداف النازحين بعد أن طلب إخلاء مناطق سكنهم أكثر من 48 مرة خلال الحرب المستمرة على غزة منذ ثلاثة أشهر.
وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل مخيم المغازي، حيث كان آلاف الفلسطينيين يهمّون بالنزوح من منازلهم، على وقع اشتباكات ضارية تشهدها أجزاء من المخيم؛ ما أدى لمقتل فلسطينيين وإصابة آخرين.
وقال المكتب التابع لحركة حماس في بيان وصلت لـ"إرم نيوز" نسخة عنه، إن "الجيش الإسرائيلي كرّر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السِّلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة، ولكنه قام بقصفها وارتكب مجازر بحقهم".
وأضاف "تكرّر هذا الأمر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 31 فلسطينيًّا في ثلاثة أيام فقط".
وطالب البيان دول العالم والمجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف قتيل ومفقود، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء.
وتشهد مخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة عمليات نزوح جماعية اتجاه مدينة دير البلح المجاورة، والتي تشهد هي الأخرى اشتباكات متفرقة في الأجزاء الشرقية منها.