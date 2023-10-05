من الرياض.. وزير إسرائيلي يشيد بعلاقات بلاده مع السعودية

وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، الأربعاء، العلاقات بين إسرائيل والسعودية بـ"المزدهرة"، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وهي ثاني زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي على مستوى وزير.

ويرأس الوزير الإسرائيلي كرعي وفداً رسميا يضم 14 مسؤولا بينهم عضو كنيست، وممثلين عن وزارة الخارجية للمشاركة في اجتماع بالرياض للاتحاد البريدي العالمي، -وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة-.

وقال كرعي في كلمته أمام مؤتمر البريد: "إننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس حكومتنا، بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين".

واعتبر كرعي أنه "كما أظهرت اتفاقيات أبراهام عندما تتفق الدول على أهداف مشتركة، فإن النتائج يمكن أن تكون جذرية بشكل هائل".

وزار الوزير الإسرائيلي معرض الكتاب في الرياض، وتفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراة باللغة العبرية.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضا 90 سم إلى القرن 16 ميلاديا والعاشر هجريا، حسبما تقول بطاقتها التعريفية وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

كما حضر كرعي مراسم دينية لمسنّ يهودي بالرياض، ونشر مكتب الوزير في اسرائيل فيديو للمراسم الدينية بالرياض.