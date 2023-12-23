المبعوث الأممي يعلن التزام الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، أن جميع الأطراف ملتزمة بالتدابير التي تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، وأعلن في الوقت ذاته التزام تلك الأطراف بـ"إجراءات تحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي بيان نشره موقع مكتبه الرسمي، رحّب غروندبرغ، بتوصل الأطراف إلى اتفاق يضمن التزامها بالتدابير المعلنة، مشيراً إلى أن تلك التفاهمات جرت بعد سلسلة اجتماعات في الرياض ومسقط، وبعد لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكبير مفاوضي ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام.
وتعهد المبعوث الأممي بالعمل مع جميع الأطراف خلال المرحلة الراهنة؛ "لوضع خريطة طريق، تحت رعاية الأمم المتحدة، تتضمن الالتزامات وتدعم تنفيذها".
وكشف غروندبرغ، عن خريطة طريق سترعاها الأمم المتحدة، وتشمل "التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط وفتح طرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة".
وقال المبعوث الأممي إن خريطة الطريق ستنشئ "آليات للتنفيذ وستعدّ لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "نحو 30 مليون يمني، يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم".
ورأى "غروندبرغ" أن تلك الأطراف اتخذت "خطوة هامة، نحو الالتزام، أولاً وقبل كل شيء، تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة"، وشدد على أن "الأمم المتحدة على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق".