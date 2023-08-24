"الدعم السريع" تصد محاولة تقدم للجيش السوداني شمال أم درمان

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة الثورات شمال مدينة أم درمان.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن "المواجهات اندلعت داخل أحياء الحارة 28 و 29 الثورة جنوب، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وسط دوي القصف المدفعي".

وتأتي هذه المواجهات بعد محاولة الجيش التقدم جنوبًا نحو مواقع سيطرة قوات الدعم السريع، فيما أكد الشهود وقوع إصابات وسط المدنيين من سكان أحياء الحارة الأولى والـ 15 الثورة بأم درمان بسبب سقوط عدد من القذائف المدفعية بالمنطقة.

وظلت مناطق "الثورات وأحياء أم درمان القديمة والسوق الشعبي"، مسرحًا للعمليات العسكرية خلال الفترة الماضية؛ ما تسبب بنزوح جماعي لسكان هذه المناطق إلى شمال المدينة.

وتعد منطقة أم درمان القديمة من المواقع الإستراتيجية لقوات الدعم السريع؛ لأنها تطل على جسر "شمبات" الذي تسيطر عليه من الاتجاهين، وهو شريان تغذية قوات الدعم السريع المنتشرة في مدن العاصمة الثلاث.

وتأتي اشتباكات اليوم الخميس بعد ظهور لقائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وسط جنوده في أم درمان، بحسب مقطع فيديو نشر على صفحة القوات المسلحة السودانية بموقع فيسبوك.