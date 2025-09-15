انفجار مدوٍ.. الجيش الإسرائيلي يسوي برج الغفري في غزة بالأرض (فيديو)

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برج الغفري غرب مدينة غزة بعد استهدافه بعدد من الصواريخ، عقب تحذير بإخلائه.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي نسف البرج المكون من 16 طابقًا بشكل كامل، بعد استهدافه بثلاثة صواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر سكان برج الغفري والمناطق المحيطة به بالإخلاء تمهيدًا لقصف البرج، الذي يعد من بين الأعلى في مدينة غزة.

ولم يمهل الجيش الإسرائيلي سكان البرج سوى أقل من ساعة قبل تدمير البرج.

وأدى القصف إلى دمار واسع في عدد من الخيام المجاورة، إذ يقام البرج في منطقة غرب مدينة غزة التي تكتظ بخيام النازحين الذين فروا من مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في المدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، سياسة استهداف الأبراج السكنية منذ نحو عشرة أيام، ضمن عمليات تمهيدية لاجتياح مدينة غزة، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

