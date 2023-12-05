انفجارات عنيفة في العاصمة السودانية بعد تعثر مفاوضات جدة
دوت انفجارات عنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إثر قصف متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد ساعات من انهيار جولة المحادثات بين الطرفين في مدينة جدة السعودية، بحسب شهود عيان.
وقال شهود العيان لـ"إرم نيوز" إن دوي الانفجارات سُمع باستمرار نهار اليوم، بالقرب من "سلاح المهندسين" التابع للجيش بمدينة أم درمان، إضافة إلى مقرات "المدرعات والذخيرة" بمنطقة الشجرة بالخرطوم.
كذلك ذكر شهود العيان في مدينة الخرطوم بحري أن انفجارات عنيفة سُمعت باتجاه "سلاح الإشارة"، مشيرين إلى تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء المدينة.
وقال شاهد عيان آخر لـ"إرم نيوز" إنه "شاهد ثلاث طائرات حربية تحلق في وقت واحد فوق منطقة "كافوري" بالخرطوم بحري، قبل أن تستهدف موقعًا بالقذائف".
يأتي هذا التصعيد العسكري بعد ساعات من انهيار الجولة الثانية من المباحثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، دون إحداث أي تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة من دارفور إلى الخرطوم، بغرض حسم المعركة في مدينة أم درمان التي عزلها الجيش منذ حوالي شهر عن مدينتي "الخرطوم وبحري" بعد تدمير جسري "شمبات وجبل أولياء".
وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة أم درمان، باتت تعاني نقصًا في الوقود، الذي كان يأتيها من مصفاة البترول بمنطقة "الجيلي" شمال بحري، عبر جسر شمبات المُدمر.
وتعثرت جولة المحادثات الأخيرة، بعدما فشل الطرفان في الالتزام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي اتفقا عليها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي تشمل القبض على الهاربين من السجون وعلى رأسهم قادة نظام الرئيس السابق، عمر البشير، المتهمون في قضايا جنائية، إضافة إلى تحسين المحتوى الإعلامي لكل طرف، واتخاذ إجراءات حيال الجهات المثيرة للتصعيد، والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مواقع سيطرة الطرفين.