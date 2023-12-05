انفجارات عنيفة في العاصمة السودانية بعد تعثر مفاوضات جدة

كذلك ذكر شهود العيان في مدينة الخرطوم بحري أن انفجارات عنيفة سُمعت باتجاه "سلاح الإشارة"، مشيرين إلى تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش في سماء المدينة.

وقال شاهد عيان آخر لـ"إرم نيوز" إنه "شاهد ثلاث طائرات حربية تحلق في وقت واحد فوق منطقة "كافوري" بالخرطوم بحري، قبل أن تستهدف موقعًا بالقذائف".

يأتي هذا التصعيد العسكري بعد ساعات من انهيار الجولة الثانية من المباحثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، دون إحداث أي تقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة من دارفور إلى الخرطوم، بغرض حسم المعركة في مدينة أم درمان التي عزلها الجيش منذ حوالي شهر عن مدينتي "الخرطوم وبحري" بعد تدمير جسري "شمبات وجبل أولياء".