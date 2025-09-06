"بيان مفبرك".. الدعم السريع تنفي الانسحاب من محور كردفان

أكدت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله عن انسحابها من محور كردفان عارٍ من الصحة، موضحة أن البيان المنسوب للمجلس الاستشاري "مفبرك".

وقالت القوات في بيان لها: "طالعنا بياناً مفبركاً تم نسبه إلى المجلس الاستشاري لقواتنا، يدعو إلى الانسحاب من محور كردفان، هذا البيان محض أكاذيب وتضليل، يروج له جيش الحركة الإسلامية ومليشياته الإرهابية بعد تلقيهم سلسلة هزائم مذلة على أيدي أشاوس قواتنا في كردفان" وفق تعبيرها.

وشددت الدعم السريع على أن "البيان المزيف، الذي حاول مفبركوه نسبه إلى قائد ثاني القوات، لا أساس له من الصحة، ويأتي في سياق حملات منظمة تقودها فلول الإرهابيين لخلق اختراقات على المحور".

وأوضح البيان أن "قواتنا تتابع عن كثب مخططات الإرهابيين، وقد كشفت في بيان سابق عن مخططهم لاستهداف مناطق في كردفان".

وتابع البيان: "وعليه، ندعو جميع قواتنا في المحور، وخصوصاً في مناطق (الخوي، بارا، النهود، وأم صميمة)، إلى عدم الالتفات إلى الشائعات الصادرة عن غرف فلول الإرهابيين، والالتزام الكامل بالتوجيهات العسكرية عبر القنوات الرسمية المعروفة".

وختم البيان بالتأكيد على أن القوات "تقف على أعلى مستويات اليقظة والجاهزية لتفويت الفرصة أمام مخططات الأعداء، وتمضي بعزم وإصرار حتى القضاء على آخر جيوب العصابة الإجرامية في محور كردفان، إيذاناً بالزحف الأكبر حتى دك معاقل الإرهابيين واستكمال بناء سودان التأسيس الحر الكريم" بحسب البيان.