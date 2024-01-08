القدرة: مستشفيات جنوبي غزة استنفدت قدرتها الاستيعابية

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن مستشفيات جنوبي القطاع استنفدت قدرتها الاستيعابية؛ بسبب العدد الهائل من الجرحى في الأقسام الجراحية والعنايات المركزة.

وأضاف القدرة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن مستشفيات جنوب القطاع امتلأت عن آخرها بمئات الجرحى الذين باتوا يفترشون الأرض في الممرات، وفي الساحات على الأرض، في ظروف لا إنسانية وغير صحية.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن عشرات المجازر الإسرائيلية التي تُرتكب يوميًا جنوبي القطاع حوّلت المستشفيات إلى مكان غير قادر على تقديم الخدمات العلاجية اللازمة للجرحى كافة، وبالجودة والكفاءة ذاتها.

وأوضح أن شُحّ الكوادر الطبية وتعرضها للإرهاق العضلي والعصبي ونفاد المستلزمات والأدوات العلاجية، فضلًا عن استهداف المؤسسات الصحية من قبل الجيش الإسرائيلي؛ بهدف إخراجها عن العمل، هي العوامل الأساس في حرمان الجرحى والمرضى من الخدمات العلاجية الكاملة.