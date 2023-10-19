بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور ما يصل إلى 20 شاحنة مساعدات لغزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع إسرائيل، إن السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية"، محذّراً من أنّه إذا "استولت حماس عليها أو منعت عبورها (...) فسينتهي الأمر".

وكان البيت الأبيض أكد، الأربعاء، أن بايدن والسيسي اتفقا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، فضلاً عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

واتفق الرئيسان على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة "عاجلة وقوية" لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة، ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في تصريح له: "آمل في السماح بدخول المزيد من الشاحنات في نهاية المطاف".

وأضاف: "الشاحنات ستعبر إلى غزة، في الأيام المقبلة، والطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولاً".