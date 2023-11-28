كيف يدير السنوار "المعركة النفسية" في حرب غزة؟

يتصدّر قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار صدارة المشهد بالقطاع، ويعتبره متابعون الرجل المطّلع على النفسية الإسرائيلية، والذي تمكّن من كسب "معركة الأعصاب" مع تل أبيب، وجرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى القبول بصفقة تبادل الأسرى.

وتفاوض يحيى السنوار على كل نقطة من اتفاقية الهدنة، بدءًا من إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وحتى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، ساعيًا إلى تعزيز مصلحته، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ دخول "الهدنة" حيز التنفيذ يوم الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تبدو مقاليد اللعبة في يده، ويبدو مستعدا للتصعيد إذا رأى أن إسرائيل انتهكت شروط التفاوض.

وكان يحيى السنوار قد سُجن في السجون الإسرائيلية وتم إطلاق سراحه العام 2011 في إطار صفقة لتبادل الأسرى المعروفة بـ "صفقة شاليط" الجندي الإسرائيلي الذي اعتقلته "حماس" العام 2006 وبادلته بـ 1027 أسيرا فلسطينيا.