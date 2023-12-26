شهادة صادمة تكشف طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع طواقم الإسعاف في غزة
لم تستثنِ الحرب على قطاع غزة العاملين في خدمات الإسعاف والطوارئ، إذ تعرضوا لاستهداف إسرائيلي مباشر في مرات عدة، بزعم استخدام هذه السيارات من قبل حماس، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.
وتنوعت العراقيل الإسرائيلية أمام سيارات الإسعاف بين القصف والاستهداف من قبل القناصة والدبابات، كما يقول ضابط الإسعاف الفلسطيني محمد عفانة في روايته لحادثة تعرض لها أثناء عمله على نقل الجرحى في القطاع.
وقال عفانة، لـ"إرم نيوز": "بعد تنسيق أجراه الصليب الأحمر مع الجيش الإسرائيلي المتمركز في شارع صلاح الدين وافق على تحركنا.. وانطلقنا من مدينة دير البلح باتجاه مستشفى القدس في تل الهوا، إذ كنّا ست سيارات إسعاف".
يضيف عفانة: بعد الوصول إلى حاجز عسكري على طريق صلاح الدين، قطع جنود من الجيش الإسرائيلي الطريق بالدبابات وطلبوا منا النزول من سيارات الإسعاف مرفوعي الأيدي"، وتابع: "شعرنا بالاستغراب لأن التحرك كان بعد تنسيق أجرته منظمة الصليب الأحمر مع إسرائيل".
وبيّن ضابط الإسعاف: "كنا 12 ضابط إسعاف طلبوا منا خلع ملابسنا كاملة تحت تهديد السلاح، وأن نجثو على ركبنا بعد أن تم تقييدنا".
وأوضح: "الجيش الإسرائيلي بدأ التحقيق عن الأسماء والمهام في وزارة الصحة، ووجه اتهامات لنا بالعمل لدى حماس في نقل الأسرى.. وهو أمر غير صحيح".
وقال: "وجهوا لي سؤالًا مباشرًا بأن لي أخاً يعمل ضابط إسعاف، فأخبرتهم بأنه يجلس بجانبي، ثم اعتقلوه برفقة ضابط إسعاف آخر وأمرونا بالعودة إلى حيث جئنا".
وأضاف: "أخبرناهم بأن لدينا تنسيقا مع الصليب الأحمر، فرد علينا أحد الجنود: "لا صليب أحمر ولا أخضر تغيرت الأمور بعد السابع من أكتوبر ولن نغفر لكم".
وختم: "عدنا إلى دير البلح وأخبرنا الصليب الأحمر بما حدث، وكان ردهم أنه ليس لديهم أي معلومات".