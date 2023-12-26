شهادة صادمة تكشف طريقة تعامل الجيش الإسرائيلي مع طواقم الإسعاف في غزة

لم تستثنِ الحرب على قطاع غزة العاملين في خدمات الإسعاف والطوارئ، إذ تعرضوا لاستهداف إسرائيلي مباشر في مرات عدة، بزعم استخدام هذه السيارات من قبل حماس، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية.

وتنوعت العراقيل الإسرائيلية أمام سيارات الإسعاف بين القصف والاستهداف من قبل القناصة والدبابات، كما يقول ضابط الإسعاف الفلسطيني محمد عفانة في روايته لحادثة تعرض لها أثناء عمله على نقل الجرحى في القطاع.

وقال عفانة، لـ"إرم نيوز": "بعد تنسيق أجراه الصليب الأحمر مع الجيش الإسرائيلي المتمركز في شارع صلاح الدين وافق على تحركنا.. وانطلقنا من مدينة دير البلح باتجاه مستشفى القدس في تل الهوا، إذ كنّا ست سيارات إسعاف".