بلينكن يؤكد لعباس أن واشنطن تبذل جهودًا لوقف التصعيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، اليوم الجمعة، أن إدارته تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الإسرائيلي الجاري في الأراضي الفلسطينية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "وزير الخارجية الأمريكي أكد أن إدارته تبذل جهودًا وتجري اتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حاليًا".

وأضافت أن "الرئيس عباس دعا الإدارة الأمريكية، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتوقف عن التصعيد الذي تمارسه تجاه الشعب الفلسطيني".



وخلال الاتصال أطلع الرئيس عباس، بلينكن على الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المدن والقرى والمخيمات، ومدينة القدس.



وتحدثت تقارير إسرائيلية، عن قلق لدى قيادة السلطة الفلسطينية بسبب انتصار اليمين في الانتخابات الإسرائيلية، وتوقعات بازدياد وتيرة التصعيد.

ووفق موقع "نيوز1" العبري، يطالب كبار المسؤولين رئيس السلطة الفلسطينية عباس، بصياغة إستراتيجية جديدة ضد إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس.



وعاد رئيس السلطة الفلسطينية إلى رام الله من مؤتمر القمة العربية في الجزائر، حيث طالب الدول العربية بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، والحصول على الحماية الدولية للفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية.



وأوضح الموقع العبري، أن السلطة الفلسطينية لم تتفاجأ بهزيمة حكومة لابيد- بينيت في انتخابات الكنيست، حيث تتابع قيادة السلطة الفلسطينية بدقة المزاج في إسرائيل، ومن منظورها كان تغيير الحكومة في إسرائيل متوقعًا.



وأضاف الموقع: "يكتنف التشاؤم الآن رئيس السلطة الفلسطينية عباس، ورفاقه حسين الشيخ وماجد فرج، وبالنسبة لهم، فإن الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو والقائدين الصهيونيين الدينيين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، هي كابوس مستمر للسنوات الأربع المقبلة".



وأشار الموقع إلى أن السلطة الفلسطينية ستحاول الضغط على الليكود، وتقديم الحكومة الإسرائيلية الجديدة للعالم كحكومة فاشية متطرفة وعنصرية لا مجال معها للتفاوض والتوصل إلى اتفاق سياسي.



ولفت إلى أن التقييم الوضع من قبل القيادة الفلسطينية بأن نتائج الانتخابات في إسرائيل ستؤدي إلى دفن اتفاقيات أوسلو، ولهذا السبب تخطط السلطة الفلسطينية لشن حملة دولية شرسة ضد الحكومة اليمينية الجديدة بقيادة نتنياهو.