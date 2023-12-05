60 يومًا على حرب غزة.. حصيلة ثقيلة للضحايا ومئات الآلاف بلا مأوى

حصيلة ثقيلة

وفي قطاع غزة، كانت الحصيلة ثقيلة للغاية، سواء فيما يتعلق بأعداد الضحايا والجرحى، أو المباني والمربعات السكنية التي دُمرت بالكامل، إذ بلغ عدد الضحايا 15.523 فلسطينيًّا بينهم 6600 طفلًا و4300 امرأة، وفق أحدث إحصائيات للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبحسب المكتب الإعلامي، فإن من "بين الضحايا 280 من الطواقم الطبية، و26 من الدفاع المدني، و77 صحفيًّا، في حين لا يزال نحو 7500 شخصًا مفقودًا، إما تحت الأنقاض، أو أن مصيرهم مازال مجهولًا".

كما بلغ عدد الجرحى والمصابين خلال شهري الحرب 41.316 شخصًا أصيبوا بجراح متفاوتة، ما بين الخطيرة والمتوسطة، في حين اضطر نحو 1.5 مليون شخص للنزوح من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى، ولأكثر من مرة.

ووفق الإحصائيات الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي عبر عملياته المختلفة بقطاع غزة ارتكب 1473 مجزرة في مختلف مناطق القطاع، تركزت معظمها في مدينة غزة وشمالها، وتسببت بدمار كبير في تلك المناطق.