مصدر لـ"إرم نيوز": الميليشيات العراقية تستعد لهجوم أمريكي محتمل

وقال مسؤول عسكري في أحد الفصائل العراقية البارزة لـ"إرم نيوز"، "أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعض قادة الفصائل المسلحة المنضوية في الإطار التنسيقي بأن الجانب الأمريكي أبلغه بشكل واضح أن الإدارة الأمريكية ستتخذ قرارًا بالرد على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا قريبًا جدًا، ولا يمكن التغاضي عن تلك الهجمات بعد تصاعدها يوميًّا".

وأضاف المسؤول: "اتخذ قادة الفصائل العراقية تحذيرات الجانب الأمريكي بجدية، وبعد ذلك اتخذوا إجراءات أمنية احترازية على بعض مقراتهم الرئيسة في بغداد والمحافظات الأخرى، وقللوا من تواجد أعضائهم في تلك المقرات. كما اتخذت الإجراءات الأمنية الاحترازية تغييرًا في بعض مواقع إقامة قادة الفصائل المعروفين والمكشوفين، وستبقى هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر".

من جهته، أوضح المحلل السياسي محمد علي الحكيم لـ"إرم نيوز"، "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة سترد على الفصائل العراقية التي تستهدف مصالحها وأهدافها في العراق وسوريا. تأخير هذا الرد لا يعني عدم الرد، ولكن واشنطن تتجنب التصاعد في الوقت الراهن مع تصاعد الأحداث في غزة".