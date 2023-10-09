مقتل متسللين إثر مواجهة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، باندلاع اشتباكات مسلحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وذلك عقب تسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن قوات الجيش هرعت إلى المكان واشتبكت مع المسلحين الذين لم تعرف هويتهم بعد.

وأكد الجيش الإسرائيلي بأن قوات مدعومة بطائرات الهليكوبتر قتلت عددًا من المسلحين الذين تسللوا من لبنان، فيما قال مسؤول في حزب الله، إن الجماعة لم تنفذ أي عملية داخل إسرائيل.