"حماس" تهدد باستهداف عسقلان وتمنح السكان مهلة لمغادرتها

هددت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستهداف مدينة عسقلان الساحلية في الداخل الإسرائيلي، ومنحت سكانها مهلة زمنية لمغادرتها.

وحذر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس" عبر قناته في تليغرام سكان عسقلان، وقال إن أمامهم مهلة حتى الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) لمغادرة المدينة.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت حركة "حماس" قصف مطار "بن جوريون" بالصواريخ رداً على استهداف المدنيين في غزة، إلا أن متحدثاً باسم المطار نفى استهدافه بأي صواريخ وقال إن العمليات مستمرة بالمطار.