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العالم العربي

ميليشيا موالية لإيران تستهدف بالهاون قاعدة أمريكية في سوريا

ميليشيا موالية لإيران تستهدف بالهاون قاعدة أمريكية في سوريا
إحدى القواعد الأمريكية في سورياالمصدر: سبوتنيك
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أكتوبر 2024، 2:04 ص

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، بأن "مجموعات مدعومة من إيران استهدفت بقذائف الهاون، القاعدة الأمريكية في معمل (كونيكو) للغاز بريف دير الزور".

وذكر المرصد أن قوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، "استنفرت وردّت بالمدفعية الثقيلة"، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية، وسط تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف في سماء القاعدة.

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 ولفت المرصد إلى أن القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا شهدت تنفيذ 146 هجوماً عليها من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وتضم الأراضي السورية 8 قواعد عسكرية أمريكية، وفق المرصد، هي قاعدة "حقل العمر" النفطي، وقواعد "الشدادي" و"تل بيدر" و"استراحة الوزير" بريف الحسكة، وقاعدة "معمل كونيكو" للغاز، وقاعدة "خراب الجير" في رميلان، وقاعدة "التنف"، وقاعدة "روباربا" بريف المالكية.

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