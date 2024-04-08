قراءة في الموقف الإماراتي من الحرب على غزة

عمر عليمات*

منذ بدايات الحرب في غزة أوائل أكتوبر الماضي، وما تلا ذلك من تشعبات سياسية وإنسانية ألقت بظلالها على المشهد السياسي العالمي والإقليمي، تطورت مواقف الدول العالمية والإقليمية المنخرطة في الأزمة بشكل ينسجم مع المستجدات الحاصلة، وتأثيراتها المرتبطة بأمن واستقرار الإقليم بشكل عام، وقبل ذلك ارتباطها بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.

دولة الإمارات ومنذ بدايات الحرب انخرطت بشكل مباشر مع الأزمة، إدراكاً منها للتداعيات الخطيرة التي ستفرزها الحرب على الشعب الفلسطيني أولاً، وعلى الاستقرار والأمن الإقليمي ثانياً، وقد كان انخراطها مكثفاً خاصة وأنها كانت تشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي؛ أي أنها تمثل المجموعة العربية في المنظمة.

منطلقات الموقف الإماراتي

ينطلق الموقف الإماراتي مما يجري في غزة بشكل خاص، وفيما يتعلق بمجمل القضية الفلسطينية من عدة منطلقات رئيسة، وهي منطلقات منها ما هو متجذر في السياسة الخارجية الإماراتية تجاه فلسطين، ومنها ما هو متطور ومرتبط بالأحداث الحالية:

1- البُعد العربي، تنطلق الإمارات في تعاملها مع الأزمة من منطلق اهتمامها وتركيزها على القضايا العربية؛ إذ إن هناك قناعة تامة لدى الإمارات بأن العمق العربي محور استراتيجي في سياستها الخارجية وتوجهاتها العامة، وهذا توضحه حالة التنسيق المكثف مع العواصم العربية المنخرطة بالأزمة بشكل وثيق، وخاصة مع كل من الأردن ومصر باعتبارهما الأكثر تشابكاً مع القضية الفلسطينية.

2- البُعد الأخلاقي، الإمارات لديها موقف واضح من القضية الفلسطينية، يتمثل في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام والخروج من الحروب المتتالية في دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

3- البُعد الإنساني، تؤمن الإمارات تماماً بمبدأ حماية المدنيين وعدم الزج بهم في أتون الصراعات والحروب، وحفظ أرواحهم وسلامتهم، وتقف دائماً إلى جانبهم بصرف النظر عن أي مواقف سياسية.

4- البُعد الجيوسياسي، الإمارات منخرطة تماماً ولها جهود عديدة فيما يتعلق باستقرار المنطقة؛ إذ ترى أن الاستقرار ركيزة أساسية لتنمية المنطقة وإخراجها من دائرة عدم الاستقرار الذي ميزها منذ عقود طويلة.

التحرك السياسي والدبلوماسي الإماراتي

استناداً إلى هذه المنطلقات جاء التحرك الإماراتي المباشر والانخراط المكثف بالأزمة منذ بداياتها، وقد حظي هذا التحرك باهتمام مباشر من رئيس الدولة، الذي قام بحراك دبلوماسي مكثف مع العديد من قادة الدول الأجنبية والعربية، لحشد الجهود الدولية لمنع التصعيد واحتواء الأزمة وعدم تفاقمها وتوسع رقعتها الإقليمية.

وفي جميع اتصالاته ولقاءاته أكد على محاور رئيسة تتمثل في أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة الصراع، واحترام القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية حياة وسلامة المدنيين، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، ورفض العقاب الجماعي لسكان غزة، ورفض سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، والعمل على منع توسع دائرة الحرب وتطورها إلى حرب إقليمية.