خبير فرنسي يكشف استراتيجية "حزب الله" القادمة ضد إسرائيل
كشف تقرير إخباري فرنسي عن خطة ميليشيا حزب الله اللبنانية لمواجهة إسرائيل في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنّ الخطة تقوم على مبدأ تسليط الضغط الدائم على إسرائيل وإشغال جيشها على الجبهة الشمالية، دون الدخول معها في حرب حقيقية.
واستند التقرير الذي نشره موقع "ماريان" الإخباري الفرنسي إلى رأي الجنرال أوليفييه باسوت، الباحث المساعد في معهد البحوث الاستراتيجية التابع للمدرسة العسكرية، والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان. لكنه حذّر من أنّ الهدوء الذي يخيّم منذ بدء الهدنة في قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي وحماس في 24 نوفمبر، قد يعقبه تصعيد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية حقيقية.
وعاد التقرير إلى الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي أوقعت في 23 نوفمبر 6 ضحايا في جنوب لبنان، من بينهم مديرون تنفيذيون في وحدة النخبة في حزب الله وابن نائب يرأس الكتلة البرلمانية للجناح السياسي لهذا الحزب الشيعي اللبنانية، معتبرًا أنّها قد تشعل "الأعمال العدائية" بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن دون أن يتطوّر الأمر إلى حرب.
وأعقب تلك الضربة إطلاق "حزب الله" 50 صاروخًا و22 هجومًا على الجانب الإسرائيلي، ولكن أيضًا في المقابل قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وتؤكد مصادر على الأرض أنّه لم يكن هناك أي تبادل لإطلاق النار منذ بدء الهدنة، بحسب ما يذكر التقرير الفرنسي.
وينقل التقرير عن أوليفييه باسوت حديثه عن عواقب "هذا الارتفاع المفاجئ في التوترات، ولكن مؤقتًا في الوقت الحالي". ويقول الخبير الأمني "إن احتمال الحرب منخفض، لكنه ليس صفرًا".
ويحذر المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الذي خدم هناك لمدة عشر سنوات، ولا سيما كرئيس اتصال لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من أنّ "حزب الله" لا يريد التورّط في حرب جديدة مع إسرائيل، لكنه في المقابل يحرص على استمرار هذا التوتّر على الجبهة الشمالية.
ووفق التقرير فإنّ هذه الاستراتيجية تستفيد من تجربة حركة "حماس" التي تمكنت على امتداد أكثر من شهر ونصف من الحرب المتواصلة، من التصدّي للقصف الإسرائيلي والتوغّل البرّي دون أن تحقق تل أبيب الهدف المعلن وهو القضاء على الحركة وعلى بنيتها التحتية العسكرية.