جماجم المقاومين.. ملف شائك في العلاقات الجزائرية الفرنسية

رغم اعتماد فرنسا أواخر العام الماضي، مرسومًا يسمح بإعادة البقايا البشرية الخاصة بمستعمراتها السابقة إلى بلدانها، فإن ملف جماجم المقاومين التي تطالب الجزائر باستعادتها لا يزال يلقى مقاومة من جانب باريس.

وفي بادرة ترمز إلى النضال من أجل مصالحة الذاكرة والكرامة الإنسانية، أطلق النائب الفرنسي كارلوس مارتنز بيلونغو، معركة تشريعية في فرنسا من أجل استعادة جماجم مقاتلي المقاومة الجزائرية، المحفوظة منذ القرن التاسع عشر.

وخلال رحلته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة، جدد بيلونغو التزامه بهذه القضية، حيث أبرز في تصريحات له التزامه النشط باستعادة هذه الجماجم باقتراحه تشريعًا لتبسيط العملية، منتقدًا بشدة إنشاء اللجان بشكل متكرر باعتباره أسلوبًا يؤخر المصالحة.

وبالنسبة له، لا ينبغي للعقبات البيروقراطية أن تعوق عملية إعادة الممتلكات، بل ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها بادرة احترام وكرامة إنسانية.

ويهدف مشروع قانون بيلونغو إلى السماح بالاسترداد السريع، دون انتظار إنشاء لجنة مخصصة والموافقة عليها.

وبالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون، ناقش بيلونغو في الجزائر أيضًا قرارًا برلمانيًا يدعو إلى تخصيص يوم تذكاري لمذبحة 17 أكتوبر 1961، وبالتالي ربط إعادة الجماجم باعتراف أوسع بالعنف الاستعماري.

إعادة رفات الجزائريين

وجاء تحرك نائب كتلة فرنسا الأبية اليسارية في البرلمان الفرنسي، بناء على مقترح قانون قدمه في 2 نوفمبر تشرين الثاني 2022، نص على إقرار إعادة رفات الجزائريين دون قيود أو شروط من أجل دفنها بطريقة لائقة، بعد أن استعرض في ديباجة المقترح عراقيل قانونية وإدارية كانت تعطل عملية إرجاع الجماجم، باعتبارها حسب القوانين الفرنسية ملكًا للمجموعة الوطنية.

وأفاد بيلونغو في عرضه مقترح القانون الذي لقي دعمًا من عشرات النواب، بأن هذه الجماجم تعود لفترة هي الأسوأ في التاريخ الاستعماري للدولة الفرنسية خلال فترة الجمهورية الثالثة، وقد تم إدراجها بحسبه ضمن الملكية الوطنية في ظروف تتسم بالبشاعة والاحتفال الدموي والوحشي بالنصر على خصم تم انتهاك كرامته حتى الموت.