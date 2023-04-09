الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء قرب الحدود السورية
أعلن الجيش الأردني اليوم السبت، عن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، "صرّح مصدر عسكري مسؤول أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها".
وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات.
وأشار إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.
وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.