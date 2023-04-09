الجيش الأردني: انفجار صاروخ في الهواء قرب الحدود السورية

أعلن الجيش الأردني اليوم السبت، عن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا المحاذية للحدود السورية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية، "صرّح مصدر عسكري مسؤول أنه في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء اليوم السبت، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها".