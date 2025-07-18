إعلام فلسطيني: 3 قتلى بينهم طفل إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شمالي مدينة غزة

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العالم العربي

نتنياهو: قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة

نتنياهو: قريبون من التوصل إلى صفقة في غزة
بنيامين نتنياهو وبابا الفاتيكان ليو 14 المصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
18 يوليو 2025، 4:49 م

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البابا ليون الرابع عشر، بأن إسرائيل وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن وقف الحرب في غزة، وقال: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق"، بحسب تقرير للقناة "12" العبرية.

وأوضح التقرير أن البابا جدد دعوته لإحياء المفاوضات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب. 

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ووفق القناة 12، فإن محاولات نتنياهو تهدئة غضب البابا والكاثوليك حول العالم، بعد استهداف الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، تتزامن مع مؤشرات تفاؤل حذرة من الجانب الإسرائيلي، في ظل تقدم المفاوضات الجارية في قطر.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطّلع قوله إن المحادثات في قطر "تشهد تقدمًا جيدًا"، موضحًا أن الوسطاء طرحوا الليلة الماضية مقترحًا جديدًا يأخذ في الحسبان الموقف الإسرائيلي المُحدث.

وتنتظر تل أبيب حاليًا رد حركة حماس على هذا المقترح، وسط ما وصفته القناة بـ"إشارات إيجابية" من الحركة، رغم مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف ما تبقى من قياداتها.

وتشير القناة إلى أن المفاوضات الحالية بدأت بمناقشة "مفاتيح" الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل كل رهينة إسرائيلي.

ويُقدَّر في إسرائيل أنه إذا استمرت وتيرة المفاوضات على هذا النحو، ووافقت حماس على العرض، فإن التوصل إلى اتفاق أصبح ممكنًا في وقت قريب.

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