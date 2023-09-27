قائد الجيش السوداني يضع الوزارات تحت إشراف العسكريين

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا وضع بموجبه الإشراف على عدد من الوزارات لقادة الجيش ونائبه الفريق مالك عقار.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي صدر في الـ11 من أيلول/ سبتمبر الحالي، بتوقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف، حدد عددًا من الوزارات لكل عضو، للإشراف عليها، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وبموجب القرار يتولى مالك عقار الإشراف على وزارات الطاقة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية.

فيما يشرف الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي على وزارات الخارجية، وشؤون الوزراء، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمعادن، والعدل، والري والموارد المائية.

ويتولى الفريق أول ركن ياسر العطا الإشراف على وزارتي الدفاع والمالية إضافة لبنك السودان والنيابة العامة والمراجعة.