مصدر مقرَّب من حماس يؤكد موافقة الحركة على تمديد الهدنة

أكد مصدر مقرَّب من حركة حماس، اليوم الأحد، موافقة الحركة على تمديد الهدنة مع إسرائيل "بين يومين و4 أيام".

وقال المصدر"إن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين و4 أيام".

وأضاف: "نتوقع أنه بإمكان المقاومة تأمين إطلاق سراح من 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين".