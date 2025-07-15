السويداء.. اشتباكات عنيفة قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة

قالت شبكة "السويداء 24" إن اشتباكات عنيفة تدور في مركز مدينة السويداء قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقف إطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع الزعماء المحليين، وفق بيان لوزارة الدفاع.

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كما يشهد محيط مستشفى "السويداء" الوطني، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة.

وبحسب شبكة "السويداء 24"، تجددت الاشتباكات العنيفة في المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد عمليات إعدام ميداني وانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن العام بعد دخولها المدينة، وفق قولها.

وقالت الشبكة السورية إن الاشتباكات تدور على عدة محاور في المحافظة، وسط تصاعد الغضب بعد ما سمتها "انتهاكات قوات الأمن العام".