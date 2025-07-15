حزب الله يعتبر الغارات الإسرائيلية على شرق لبنان "تصعيدا كبيرا"
logo
العالم العربي

السويداء.. اشتباكات عنيفة قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة

السويداء.. اشتباكات عنيفة قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة
عنصران من قوات الأمن العام في السويداءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 2:56 م

قالت شبكة "السويداء 24" إن اشتباكات عنيفة تدور في مركز مدينة السويداء قرب مبنى المحافظة ومبنى قيادة الشرطة.

يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقف إطلاق النار في السويداء بعد اتفاق مع الزعماء المحليين، وفق بيان لوزارة الدفاع.

أخبار ذات علاقة

حرب الروايات تتأجج.. من يقود الفوضى في السويداء؟

كما يشهد محيط مستشفى "السويداء" الوطني، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي ومجموعات مسلحة.

وبحسب شبكة "السويداء 24"، تجددت الاشتباكات العنيفة في المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد عمليات إعدام ميداني وانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن العام بعد دخولها المدينة، وفق قولها.

أخبار ذات علاقة

استنكارا لأحداث السويداء.. محتجون "دروز" يقطعون طريقا بجبل لبنان (فيديو)

وقالت الشبكة السورية إن الاشتباكات تدور على عدة محاور في المحافظة، وسط تصاعد الغضب بعد ما سمتها "انتهاكات قوات الأمن العام".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC