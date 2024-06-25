تجسس وتعذيب ومكالمات ملفقة.. "الزينبيات" أداة حوثية لقمع اليمنيات

صلاح قعشة

توسع دور ومهام كتائب "الزينبيات"، الجهاز الأمني النسائي لميليشيا الحوثي، منذ اجتياح الميليشيا للعاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر أيلول عام 2014.

وأسند لهذه الكتائب تنفيذ مهام المداهمات واعتقال النساء، وعمليات التجسس، والاعتداء على الناشطات المعارضات، ونشر الأفكار الطائفية الحوثية فى الأوساط النسائية.

ومثّل العام 2013 البدايات الأولى لتأسيس كتائب الزينبيات، قبل 11 شهرا من دخول ميليشيا الحوثي العاصمة صنعاء، وذلك في ثلاثة أماكن كانت تقوم باستقطاب النساء والفتيات، أولاها في مدرسة الزهراء الواقعة بالقرب من منطقة باب السبح، وثانيها في معهد علي بن أبي طالب في منطقة رجان بني حشيش، والمدرسة الثالثة في منطقة بيت الوشاح.

وكانت مهام هذه المدارس استقطاب النسوة وتجهيزهن تحت مسمى دورات صيفية ثم تدريبهن على حمل السلاح، وكانت لهن مهمة كبرى في أعمال استخباراتية خلال دخول واقتحام ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.

وتتوزع هذه الكتائب الزينبية هيكليا إلى أربع مجموعات رئيسة وبعض الأقسام التخصصية، التي تشرف عليها بعض زوجات وشقيقات قيادات حوثية في الصف الأول للميليشيا.

القسم العسكري

يتجاوز عدد منتسبات هذه القوة ثلاثة آلاف امرأة، ويضم معسكر جبل الجميمة في منطقة بني حشيش، بحسب ما بينته مصادر عسكرية لـ "إرم نيوز"، أكثر من 600 امرأة تم استجلابهن من بني حشيش ومما يسمى بـ"نساء المجاهدين"، وتشرف عليهن المدعوة سمية الحنمي .

كما توجد مجموعة أخرى في مدرسة الزهراء في صنعاء القديمة بالقرب من منطقتي الطبري وباب السبح في أمانة العاصمة.

وبحسب المصادر ذاتها، توجد ثلاث قيادات نسائية تلقين تدريبات في إيران على يد قيادات عسكرية نسائية من الحرس الثوري الإيراني، إحداهن تدعى إلهام الوزير، وهي حاليًا زوجة لقائد حوثي، والأخرى سمية الحنمي.

القسم الإلكتروني

ومسايرة للفضاء الإلكتروني لم تغفل ميليشيا الحوثي إنشاء قسم خاص للزينبيات في هيكليتها يمكن إطلاق اسم الجيش الإلكتروني النسائي عليه، وتتمثل مهمته في "تشتيت الرأي العام وتجميل صورة ميليشيا الحوثي وبث الشائعات الرافعة لمعنويات الميليشيا وأنصارها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائطه بحسابات حقيقية أو بأسماء مستعارة، وبعدة لغات.