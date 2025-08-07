ردود غاضبة.. تصريحات عراقجي عن سلاح حزب الله تثير عاصفة في لبنان

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي استياءً كبيرًا في لبنان على المستوى السياسي، بقوله "إن خطّة نزع سلاح حزب الله التي أقرّتها الحكومة اللبنانية ستفشل" مؤكدًا دعم بلاده لحزب الله في رفضه الخضوع لقرارات الدولة اللبنانية. وعلت أصواتٌ في بيروت رافضة للتدخل الإيراني في الشؤون اللبنانية، مطالبةً بطرد السفير الإيراني مجتبى أماني من لبنان، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع النظام الإيراني.

وكشفت تصريحات عراقجي أنّ التصعيد الذي يمارسه حزب الله في الداخل أتى تنفيذًا لأوامر إيرانية بوقفه بوجه المسار الحكومي لاستعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

الصحافي والكاتب السياسي بشارة خير الله اعتبر في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ وزير خارجية إيران يتنافس بالجرأة مع أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وهذا يحتدم يومًا بعد يوم.

وأضاف خير الله "في حين قال قاسم إنّ سلاح حزبه جزءٌ من دستور الطائف، وهذه قمّة الوقاحة في تزوير الوقائع والمستندات، أطل وزير خارجية الخامنئي بوقاحة ليبشّرنا بأن سلاح "حزب الله" كأنه أثبت فاعليته، وبشّرنا أيضًا بأنّ خطة الحكومة والجيش اللبناني ستفشل. أما آن أوان وضع حدّ لهؤلاء، وإلى متى الاستهتار وكرمى لعيون مَن؟ " مطالبًا باستدعاء السفير الإيراني، وتحذير بلاده وتهديده بالطرد إذا تكرر الأمر.

وفي إطار ردود الفعل كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر منصة "إكس ": وزير خارجية إيران آخر من يحق له إعطاء دروس لحكومة لبنان.. فليهتمّ ببلده ويتركنا نرمّم ما خرّبه في بلدنا. وصايتكم انتهت إلى غير رجعة"، متمنيًا، على وزير الخارجية اللبناني استدعاء السفير الإيراني غدًا كأول خطوة باتجاه طرده.

أمّا النائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي فرأى "أنّ وزير خارجية إيران ليس في موقع يسمح له بإملاء المواقف على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وعليه أن يكفّ عن التدخل في شؤون بلدنا".

ومن جانبه، اتهم النائب في كتلة "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالعمل على تدمير لبنان، وتوجه إليه بالقول "ركز معاليك على إعادة إعمار ما تهدّم في إيران المتفرجة على تدمير غزة ولبنان".

وفي إطار المواقف الرافضة لاستمرار التدخل الإيراني في لبنان توجه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان عبر منصة "إكس" إلى وزير خارجية ‎إيران وكتب "‎إن قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح جميع الميليشيات بما في ذلك ‎حزب الله، فرع ‎الحرس الثوري في ‎لبنان، ليس من شأنك. اهتموا بمشاكل إيران الخاصة واتركونا وشأننا. لقد سببتم حتى الآن الكثير من الضرر لبلدنا، هذا يكفي".

وهاجم عراقجي قرار الحكومة اللبنانية عشية جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال قرار حصر السلاح بيد الدولة، وذلك استنادًا إلى خطة يضعها الجيش اللبناني، تتضمن آلية لتسليم السلاح قبل نهاية العام الحالي، وفق بيان مجلس الوزراء بعد جلسة الثلاثاء.