الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو "هدف بحري" في خليج عدن

قالت مصادر عسكرية يمنية، إن مليشيات الحوثيين، أطلقت صاروخًا باليستيا مضادًا للسفن، من محافظة البيضاء، وسط البلاد، في وقت مبكر من مساء اليوم الجمعة، نحو هدف بحري في مياه خليج عدن.

وفي تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أكد العقيد جهاد حفيظ، ركن التوجيه المعنوي في اللواء 115 مشاة لدى القوات الحكومية، المتمركز بمديرية لودر، شمالي محافظة أبين، أن صاروخًا باليستيا يعتقد بأنه مضاد للسفن، انطلق من المرتفعات الجبلية بمديرية مكيراس، في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، نحو مياه خليج عدن.

وتعدّ هذه المرة هي الأولى التي يطلق الحوثيين فيها صاروخًا باتجاه البحر انطلاقًا من مديرية مكيراس، جنوب شرق محافظة البيضاء، المتاخمة لمحافظة أبين، منذ بدء هجماتهم ضد السفن.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن المليشيات الحوثية، استهدفت عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطًا روسيًا، مساء الجمعة، بهجوم صاروخي على بعد 90 ميلًا بحريًا من جنوب شرق مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وبحسب تقرير الشركة الملاحية، فإن الصاروخ سقط في الماء على بعد 400 إلى 500 متر، وكانت تتبعه 3 زوارق صغيرة، دون وقوع إصابات أو خسائر.

ويأتي هذا الهجوم الحوثي الجديد، بعد ضربات أمريكية بريطانية ضد أهداف تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من 6 محافظات يمنية، مساء الخميس، ردًا على هجماتهم ضد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.