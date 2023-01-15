الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ"إعدام" فلسطيني عند حاجز تفتيش

وقال قصي الكحلة الذي كان في وضع غير قادر فيه على سرد التفاصيل، إنه "كان برفقة والده في المركبة عندما تم توقيفهما عند الحاجز".

وأضاف الكحلة (18 عاما) في منزل العائلة في قرية رمّون "جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة".

وتابع بعينيه الحمراوين بسبب الرذاذ "لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "جنوده حددوا سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد".