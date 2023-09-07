إصابات واعتقالات خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية‎

نفذ الجيش الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الخميس حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية، وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناقات، خلال مواجهات اندلعت إثر المداهمات واعتقل الجيش 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم فجر اليوم الخميس، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان المخيم والجيش الإسرائيلي، أطلق الجيش خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي في القدم ونُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم ثلاثة مواطنين فلسطينيين منهم أمين سر حركة "فتح" بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم 3 فلسطينيين بعد أن داهمت منازل ذويهم، بالإضافة إلى 4 فلسطينيين من أطراف رام الله.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس مداهمات شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي بحجة البحث عن مطلوبين فلسطينيين.