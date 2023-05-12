فريق إسرائيلي متخصص لمنع تحريض فلسطينيي 48 على العنف عبر مواقع التواصل

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية، إلى أن "عناصر في غزة والسلطة الفلسطينية يحاولون تحريض فلسطينيي 48 على العنف من خلال نشر أخبار كاذبة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وقال مسؤولو الشرطة، تحدثوا للصحيفة هذا الأسبوع، إنه "يجري وراء الكواليس جهد للاحتواء والتعامل مع التحريض على العنف"، وهي ظاهرة، حسب زعمهم، تحدث بكامل قوتها هذه الأيام، وتتزايد مع اقتراب موكب الأعلام ويوم القدس".

وبحسب مصدر مطلع على الأمر في الشرطة، "كان هناك تقييم في الأيام الأخيرة في المؤسسة الأمنية، مفاده بأنه في ظل عملية السهم الواقي، ستحاول عناصر فلسطينية إحراق المنطقة وجر فلسطينيي 48 إلى المظاهرات والاحتجاجات، وذلك من خلال النشرات الإخبارية الكاذبة والتحريض على العنف على شبكات التواصل الاجتماعي، ولهذا نعمل باستمرار على مراقبة الشبكات، ومهمتنا هي الحفاظ على الأمن والاستقرار".

معالجة جذور التحريض

يقود الجهود في هذا الموضوع أعضاء فريق خاص للتعامل مع التحريض على الإرهاب والعنف، أنشأه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ويتكون من ضباط الشرطة والنيابة العامة و"الشاباك"، إلى جانب أعضاء وزارة الأمن القومي والوحدات الإلكترونية للشرطة.

وقال إنه "تقرر إنشاء الفريق، لأن جزءًا كبيرًا من الهجمات تحدث بسبب التاثر بشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يدعو نشطاء فلسطينيي 48، وسكان السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.