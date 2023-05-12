فريق إسرائيلي متخصص لمنع تحريض فلسطينيي 48 على العنف عبر مواقع التواصل
اعتبرت الشرطة الإسرائيلية، أن التحدي القادم لرجال الشرطة والأمن، يكمن في الحد من التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، استعدادًا لـ "يوم القدس"، واستعراض "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، والعمل على وقفها.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في تقرير لها نشرته اليوم الجمعة، أشارت معلومات استخباراتية إسرائيلية، إلى أن "عناصر في غزة والسلطة الفلسطينية يحاولون تحريض فلسطينيي 48 على العنف من خلال نشر أخبار كاذبة عن أنشطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".
وقال مسؤولو الشرطة، تحدثوا للصحيفة هذا الأسبوع، إنه "يجري وراء الكواليس جهد للاحتواء والتعامل مع التحريض على العنف"، وهي ظاهرة، حسب زعمهم، تحدث بكامل قوتها هذه الأيام، وتتزايد مع اقتراب موكب الأعلام ويوم القدس".
وبحسب مصدر مطلع على الأمر في الشرطة، "كان هناك تقييم في الأيام الأخيرة في المؤسسة الأمنية، مفاده بأنه في ظل عملية السهم الواقي، ستحاول عناصر فلسطينية إحراق المنطقة وجر فلسطينيي 48 إلى المظاهرات والاحتجاجات، وذلك من خلال النشرات الإخبارية الكاذبة والتحريض على العنف على شبكات التواصل الاجتماعي، ولهذا نعمل باستمرار على مراقبة الشبكات، ومهمتنا هي الحفاظ على الأمن والاستقرار".
معالجة جذور التحريض
يقود الجهود في هذا الموضوع أعضاء فريق خاص للتعامل مع التحريض على الإرهاب والعنف، أنشأه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ويتكون من ضباط الشرطة والنيابة العامة و"الشاباك"، إلى جانب أعضاء وزارة الأمن القومي والوحدات الإلكترونية للشرطة.
وقال إنه "تقرر إنشاء الفريق، لأن جزءًا كبيرًا من الهجمات تحدث بسبب التاثر بشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يدعو نشطاء فلسطينيي 48، وسكان السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
مكافحة الأخبار الكاذبة
وقال مسؤول كبير في الشرطة لـ "يسرائيل هيوم"، إن الفريق يواجه عدة تحديات متفجرة، منها يوم النكبة ويوم القدس واستعراضات العلم وإحياء ذكرى "حارس الأسوار".
وبحسب مصادر الشرطة، سيحاول النشطاء الفلسطينيون في كل يوم من هذه الأيام، إشعال النار في المنطقة من خلال نشر أخبار كاذبة، على حد قوله.
وقال المسؤول الكبير: "نرى أن النية تتجه لتسخير فلسطينيي 48 وإخراجهم للتظاهر أو مواجهة قوات الأمن".
وأشار التقرير إلى أن المنشورات على الشبكة، سوف يتم مراقبتها من قبل ضباط الشرطة الإلكترونية في قسم التحقيقات وقسم المخابرات. والهدف هو نقل صورة حقيقية للجمهور الإسرائيلي. وبحسب زعم الضابط، "نجح الأمر في شهر رمضان، وانتشرت أشرطة الفيديو الدعائية ضد المنظمات الفلسطينية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".