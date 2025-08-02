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العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة لن تتوقف دون إطلاق الرهائن

الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة لن تتوقف دون إطلاق الرهائن
زامير خلال لقاء مع جنودهالمصدر: منصات الجيش الإسرائيلي
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 11:16 ص

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن "المعركة ستستمر بلا هوادة" في قطاع غزة، ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: "سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة".

وجاء في البيان أن زامير "قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع" الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش.

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  وأضاف زامير: "الحرب متواصلة، وسنكيّفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا"، معتبراً أن "الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات".

ومن بين 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

وبعد حوالي 22 شهراً من الحرب، يواجه القطاع خطر "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة، خصوصاً وأن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات، يعيشون في ظل حصار إسرائيلي محكم.

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