الأردن.. فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين واستمرار إغلاقه أمام الشحن

أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن، إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين، اليوم الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

وأهابت مديرية الأمن العام بمستخدمي الجسر توفيرا لجهدهم ووقتهم التقيّد بالمواعيد المحددة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأردن، الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر إثر إطلاق نار عند "معبر اللنبي" أدى لمقتل إسرائيليين اثنين.

وأكد الأردن إدانته ورفضه لحادثة إطلاق نار وقعت على الطرف الآخر من جسر الملك الحسين (معبر الكرامة)، وعدها خرقًا للقانون وتعريضًا لمصالح الأردن وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للأذى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن الأجهزة الرسمية الأردنية بدأت تحقيقًا في حادثة إطلاق النار.

وأكّدت وزارة الخارجية موقف الأردن الثابت في إدانة كل أعمال العنف، ورفض كل الأعمال غير القانونية التي تعرّض مصالح الأردن ودوره وعمليات إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للأذى.