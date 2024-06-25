مسؤول: إسرائيل تفضل الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع "حزب الله"

وبدأت ميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران مهاجمة إسرائيل من الشمال بعد فترة وجيزة من هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، والذي أعقبه اندلاع الحرب في غزة.

وقال هنغبي في مؤتمر هرتسليا "نحن والأمريكيون سنخصص أسابيع الآن لمحاولة التوصل إلى تسوية".

وأضاف "إذا لم يكن هناك ترتيب عبر الوسائل الدبلوماسية، يدرك الجميع أنه يتعين أن يكون هناك ترتيب عبر وسائل أخرى. وفي الوقت الحالي نفضل التركيز على الحملة الدبلوماسية".

وأشار إلى أن إسرائيل تناقش مع واشنطن جهودا مشتركة محتملة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول العربية لإيجاد بديل لحكم حماس في قطاع غزة.

وأدى القصف على الحدود الشمالية لإسرائيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من المناطق الواقعة على جانبي الحدود، وتصاعد القصف في الأسابيع القليلة الماضية ليثير مخاوف من نشوب صراع شامل.