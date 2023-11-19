تقارير: الحوثيون يسيطرون على سفينة مملوكة جزئيا لإسرائيل

قالت وسائل إعلام عبرية إن عناصر من ميليشيا الحوثي، هاجموا سفينة نقل مملوكة جزئيا لإسرائيل في البحر الأحمر قبالة اليمن وسيطروا عليها.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلاً عن صحيفة الحدث السعودية، إن الحوثيين اقتادوا سفينة "غالاكسي ليدر" التي تحمل 22 إسرائيلياً إلى جهة مجهولة.

وفي الوقت الذي قال فيه موقع والا العبري، إن السفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية ولا تحمل أي مواطن، ندد الجيش الإسرائيلي باختطاف السفينة، مشيرا إلى أنه حدث عالمي خطير.

وقال إن السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.

من جهته نقل موقع إكسيوس الأمريكي على لسان مسؤول إسرائيلي، إن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لإسرائيل وسيطروا عليها.