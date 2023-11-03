خطاب نصرالله.. هل يتخطى قواعد الاشتباك؟

يسود الترقب الشارع اللبناني بانتظار الخطاب الذي سيلقيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعد ظهر اليوم الجمعة.

وشهدت جبهة جنوب لبنان ساعات من التصعيد قبل الموعد المقرر لكلمة نصرالله، من حيث عدد الهجمات التي نفذتها ميليشيا حزب الله ضد المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، أو لجهة استخدام المسيّرات في هذه الهجمات، حيث وصفت بالأعنف منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب محللين فإن نصرالله سيحذر في خطابه من استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك المقدسات في فلسطين، لكن هذا لن يعني خروج جبهة الجنوب عن قواعد الاشتباك التي لا تزال منضبطة لغاية اليوم.

وتتقاطع القراءات عند عدم مصلحة الأطراف المعنية بالدخول في الحرب، وهذا ينطبق على حزب الله وإسرائيل ورعاتهما الإقليميين والدوليين.

وتوقع المحللون أن تتحول الحرب الدائرة إلى حرب استنزاف، دون أن تشهد أي مفاجآت في عملياتها لا سيما بعد نحو شهر أو أقل بقليل من اندلاعها.