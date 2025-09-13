مسؤولون باكستانيون: كمين نصبته جماعة طالبان الباكستانية شمال غرب البلاد يقتل 12 جنديا من الجيش

"غادرت بطريقة غير قانونية".. الجيش اللبناني يوقف باخرة "الفيول"
ميناء بيروتالمصدر: أ ف ب
أعلن الجيش اللبناني، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه نفّذ عملية مطاردة وتوقيف للباخرة "Hawk III" المحملة بمادة "الفيول" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية.

وقال الجيش، في بيان على منصة "إكس"، "بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات بشأن محاولة سفينة "Hawk lll" مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوّات البحرية والقوّات الجوية عملية مطاردة".

وأضاف، أن السفينة المذكورة أُوقفت على مسافة حوالي 30 ميلاً بحريًاً من الشواطئ اللبنانية.

وكانت أنباء أفادت أمس بهروب باخرة الفيول التي كانت راسية في ميناء الجية، علماً أن حمولتها من الفيول كانت مطابقة للمواصفات، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة والكهرباء سابقاً.

وكشفت بعض وسائل الإعلام المحلية، أن "مصدر الفيول مخالف لما جرى التصريح عنه، وهو فيول روسي خاضع للعقوبات الدولية".

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت الأسبوع الماضي أنها أعطت الإذن بتفريغ الباخرة المذكورة، بعد التأكد من مطابقة الفيول للمواصفات.

يذكر أن لبنان يعيش منذ عقود أزمة في قطاع الكهرباء، إلا أنها تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضي بشكل كبير، مع تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وتردي وضع المعامل المتهالكة أصلا.

