ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وقتل خمسة جنود خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ما رفع حصيلة الجنود القتلى إلى 80 منذ بدء العملية البرية التي أطلقت بعد نحو أسبوعين من الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل والذي خلف 1200 قتيل معظمهم من المدنيين وفقًا للسلطات الإسرائيلية.