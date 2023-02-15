الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة إيرانية الصنع شمال شرق سوريا

أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرة إيرانية الصنع يوم الثلاثاء، شمال شرق سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الطائرة المسيرة كانت تحاول التجسس على قاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.

وتتواجد أغلب القواعد العسكرية الأمريكية في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرق سوريا، وتضم بحسب التقديرات حوالى ألفي جندي أمريكي، فيما تقول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا لا يتعدى 503 جنود بخلاف القوات المناوبة.

وتتوزع القواعد الأمريكية على طول الجانب الشرقي لنهر الفرات، من معبر التنف الحدودي مع العراق، إلى حقول رميلان النفطية شمال شرق البلاد.