سموتريتش يطالب باحتلال أجزاء من لبنان لإنشاء منطقة أمنية

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، باحتلال أجزاء من لبنان لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية.

وشدد سموتريتش، في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش قائلاً: "نحن بحاجة إلى احتلال بري في لبنان لإقامة منطقة أمنية هناك. سنفكك لبنان وبنيته التحتية".

وأضاف: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك".

من جهة أخرى، أكد الوزير المتطرف رفضه القبول بأي صفقة قد تفضي إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من أجل تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

وقال: "لن أسمح بالإفراج عن مئات الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء مقابل صفقة.. هذا سيعرض شعب إسرائيل للخطر. ويجب إعادة المختطفين بالقضاء على السنوار والضيف وزيادة الضغط العسكري".