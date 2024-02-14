نازحون برفح.. مزارع الدواجن ملاذهم وأقفاصها أسرَّة أطفالهم (صور)

وترى عائلة الشاب حنون، إحدى العائلات التي لجأت للاحتماء داخل المزرعة، أن العيش داخل هذا المكان المخصص للطيور والدواجن يمثل أدنى مستوى من الحياة ولا يلبي متطلبات الحياة الآدمية.

ونزح نحو 1.7 مليون فلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعضهم عدة مرات، بفعل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

حياة صعبة

ويقول حنون للأناضول: "شعور صعب أن يعيش إنسان في مكان أو قفص مخصص للدواجن والطيور، وهذا هو حالنا اليوم في رفح".

ويضيف وهو ينظر إلى المكان: "الأوضاع صعبة جدا هنا، ولم نقدر على التأقلم مع هذه الحياة، فالمكان مؤهل للحيوانات وليس للبشر".