ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 3478

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 3478.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن الحصيلة في قطاع غزة تشير إلى مقتل 3478، إضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.

أما الضفة الغربية فقدت شهدت 62 قتيلاً وأكثر من 1300 جريح.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قالت إن هناك نقصًا حادًّا بالأدوية في قطاع غزة، وإن هناك "ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات".