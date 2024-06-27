لمواجهة "الكتلة الصامتة".. مبادرات لكسر العزوف الانتخابي في الجزائر

يطغى هاجس العزوف الانتخابي لدى السلطات الجزائرية، قبل أسابيع من الاستحقاق الرئاسي، رغم تنوّع قائمة المترشحين لحد الساعة.

ودفع ذلك، منظمات وجمعيات حكومية لإطلاق حملات توعية مبكرة لإقناع شريحة الشباب بجدوى الاقتراع.

وإلى غاية الاثنين الماضي، وصل عدد المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر/أيلول القادم بالجزائر 27 مترشحًا، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

يأتي ذلك، وسط عدم اتضاح الصورة الكاملة عن محاور برامج هؤلاء المترشحين الذين لا يعرف الجزائريون أغلبهم، ويتحدثون خلال ظهورهم عبر وسائل الإعلام المحلية عن رغبتهم في تغيير الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وفي الغالب كانت تسبق نقاشات إعلامية أي موعد انتخابي في الجزائر بأشهر، مثلما كان سائدًا خلال أشهر ما بعد الحراك الشعبي في فبراير/شباط 2019 والذي أعقبه اختيار الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

غير أن الأجواء السياسية الحالية يطغى عليها فتور في الساحة الإعلامية، وهو سبب آخر أضحى يقلق السياسيين والسلطات عمومًا كمؤشر على احتمال اتساع رقعة العزوف الانتخابي.